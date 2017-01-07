İstanbul'da Kar Kalınlığı 40 Santime Ulaştı ( FOTO)

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07.01.2017 12:18
İstanbul'da Kar Kalınlığı 40 Santime Ulaştı ( FOTO)
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığı ve kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey'de etkili olduğu kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Kar kalınlıkları 07.00 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy'de 8-13 santimetre, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir ve Maltepe'de 15-20 santimetre, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye ve Çekmeköy'de 20-25 santimetre, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca ve Aydos'ta 35-40 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi, geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar, Beyaz Masa ekipleri tarafından yönlendirildi.

Metrobüs seferleri artırılırken, metro 06.00'ya, marmaray 01.00'e kadar hizmet verdi.

Mahmutbey gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı.

Bölge trafik ekipleri TEM otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirirken atık yönetim ekipleri de İstanbul geneli ana yollarda bulunan üst geçitlerde ve metrobüs üst geçişlerinde tuzlama çalışmaları yaptı.

Karayolları ve Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri de söz konusu çalışmalar kapsımında 26 bin 264 ton tuz ve 10 ton solüsyon kullandı.

Zeytinburnu Spor Salonunda 741 evsiz vatandaş da belediye ekiplerince misafir edilerek ihtiyaçları gideriliyor.

 

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