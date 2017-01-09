İstanbul'da Kar Kalınlığı 122 Santime Ulaştı

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09.01.2017 13:37
İstanbul'da Kar Kalınlığı 122 Santime Ulaştı
İstanbul'u etkisi altına alan ve gece de aralıklarla süren kar yağışı, il genelinde yer yer tipi şeklinde devam ederken, Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı.

İstanbul'u etkisi altına alan ve gece de aralıklarla süren kar yağışı, il genelinde yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde kent genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, özellikle sabah saatlerinden itibaren Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavyutköy, Sultangazi, Kemerburgaz bölgelerinde tipi şeklinde sürüyor.

KAR KALINLIĞI ÇATALCA'DA 122 SANTİMETREYE ULAŞTI

İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla kar kalınlıkları Çatalca-Subaşı'nda 122, Hadımköy, Yassıören'de 105, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 68, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 62, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 55, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 45, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 35, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 30, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 20-25, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 santimetre olarak ölçüldü.

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solüsyon kullandı.

Öte yandan 834 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.

 

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