İstanbul'da Kar Kalınlığı 110 Santimetreyi Buldu!

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07.01.2017 18:05
İstanbul'da Kar Kalınlığı 110 Santimetreyi Buldu!
İBB kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada metronun saat 06.00'a kadar yolcu taşımaya devam edeceği belirtilirken, İstanbul'un bazı ilçelerinde kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

EK SEFERLER KONULDU

İBB, metronun saat 06.00'a kadar yolcu taşımaya devam edeceğini belirtirken metrobüs hattı için ek seferler konulduğunu kaydetti

Çatalca 110 santimetre

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

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