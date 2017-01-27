İstanbul’da Görülen Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava Ertelendi
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 28 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada mahkeme heyeti, verilen ara kararları açıkladı.
Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da yapılmasını kararlaştırdı.
Mahkeme, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak tutuklu sanıkların FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadığı ve bunu kullanan kişilerle varsa görüşme yoğunluğuna ilişkin bilgi istenmesini kararlaştırdı.
Darbe girişimi gecesi izin ve görev listesi ile izinli olduğu halde çağrılan personelle ilgili detaylı bilgi istenmesi için 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına yazı yazılmasını karara bağlayan mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden o güne ait güzergahtaki kamera kayıtları ile Youtube ve haber ajanslarından olay yerindeki görüntülerin talep edilmesine hükmetti.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- “Devletin Kandırılma Hakkı Var da Vatandaşın Yok mu?”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- Rusya’nın Muhaliflerin Önüne Koyduğu Yeni Anayasa
- 2017 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Açıklandı
- SMDK, Lavrov ile Görüşmeyecek
- “Cennetteki Annem Artık Üzülmeyecek”
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı
- Ekonomi, Terör ve de Ahlak
- Birleşmiş Milletler: Yemen Halkı Sessizce Ölüyor
- Cenevre Görüşmeleri Ertelendi
- PYD, Sivillere Ateş Açtı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- “Devletin Kandırılma Hakkı Var da Vatandaşın Yok mu?”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- “Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”
- Bahçeli İsim Vererek Medya Patronlarını Yerden Yere Vurdu
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Litvanya ByLock Listesini Türkiye'ye Verdi
- Haşdi Şabi Çetesi Peşmerge Güçlerine Saldırdı
- "Toplum Değerlendirmesi ve Ölçülerimiz"
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- Afganistan'da 27 Çocuk Donarak Öldü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim