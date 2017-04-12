İstanbul'da FETÖ’ye Yönelik 338 Dava Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgüte yönelik açılan dava sayısı 338 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecilere yönelik açılan dava sayısı 338'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, 29 cumhuriyet savcısı tarafından darbe girişimine yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, savcılığın 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tamamladığı soruşturma sayısı 338'e yükseldi. Bu soruşturmalar sonucunda ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin gönderildikleri İstanbul ağır ceza mahkemelerince kabul edilmesinin ardından davalar açılmış oldu.

Söz konusu davalar arasında, darbe teşebbüsüne ilişkin 21 dava yer alıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile FSM Köprüsü'ndeki olaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali, Çengelköy Polis Merkezinin ele geçirilmeye çalışılması, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına tanklarla girilmeye ve helikopterle inilmeye çalışılması, Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesi gibi çok sayıda konuyla ilgili darbe teşebbüsü soruşturması ise devam ediyor.