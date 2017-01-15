İstanbul'da Elektrik Kesintisi

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15.01.2017 23:28
İstanbul'da Elektrik Kesintisi
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan elektrik kesintisi birçok ilçede meydana geldi. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kesintinin TEİAŞ kaynaklı olduğu belirtildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde bugün akşam saatlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti TEİAŞ kaynaklı

Birçok ilçeyi etkileyen kesintiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TEİAŞ kaynaklı arıza meydana gelmiş olup gerekli incelemeler yapılmaktadır."

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