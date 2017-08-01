İstanbul'da DHKP/C Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'ye yönelik operasyon kapsamında, Okmeydanı Gençlik Federasyonu Derneği ile Berkin Atabay Spor Salonuna eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve eleman temin ettikleri iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.