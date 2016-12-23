İstanbul’da DHKP-C Operasyonu: 7 Gözaltı

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23.12.2016 23:44
İstanbul’da DHKP-C Operasyonu: 7 Gözaltı
İstanbul’da DHKP-C’ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, el yapımı 2 bomba ve 13 molotofkokteyli ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C’nin eylem hazırlığında olduğuna dâir istihbarat üzerine çalışma başlattı.

AA’da yer alan habere göre, teknik ve fizikî takibini sürdüren ekipler, Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi’nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği’ne operasyon düzenledi. Polis, çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş kapıların açılmaması üzerine, itfaiyenin yardımıyla dernek binasının duvarını delerek pencereden içeri girdi.

Dernekte bulunan ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildiği belirtilen C.K. ile M.D, H.K, P.B, M.T, G.S. ve R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotofkokteyli, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilirken, yaşı küçük olan R.K. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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