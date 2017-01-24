İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Davanın 2. Duruşması

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
24.01.2017 13:11
İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Davanın 2. Duruşması
15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu 28 rütbeli ile 34 tutuksuz erden 5'i katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan uzman erbaş Ozan Gökbulak, 2 yıllık askeri personel olduğunu ifade etti.

Gökbulak, 15 Temmuz'da tabur komutanı yarbay Şakir Çınar'ın birliklerine geldiğini ve garaj bölgesine gitmeleri talimatı verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

''Bölük komutanı da 3. Kolordudan mesaj geldiğini söyledi. Biz o sırada tankları yerine alıp evimize gidecektik. Bizden tank listesi istendi. Tatbikat gibi bir şey olduğu söylendi. Bölük komutanı '2. emre kadar birliği terk etmeyin' diye emir verdi. Akşam saatlerinde Seçkin üsteğmen bölük komutanının alarm verdiğini söyledi. Acele ettik. Hatta o kadar acele ettik ki tankı anahtarla bile açamadım. Mühimmat kamyonu geldi. Bende şüphe uyandı. Şakir Çınar ve diğer bölükler bizim oraya geldi. 'Terör olayı var sıkıyönetim ilan edildi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidilecek' denildi."

Gökbulak, nizamiyeden çıktıktan sonra yarbay Şakir Çınar'ın "silahları doldurun" talimatı verdiğini belirterek, ''Tank komutanı ise 'kimse dolduruş yapmasın' dedi. Sabiha Gökçen'e vardığımızda halk el sallıyordu, 'ne yapıyorsunuz?' diyordu. 'Bu darbe' gibi laflar duyduk. Halka zarar vermemek için durduk. Biz oraya gittiğimizde polis yoktu, halk kalabalıklaşınca polis geldi. Tankı bırakıp gidemedik. Polislerle birlikte emniyete gittik ve tabancamı teslim ettim.'' ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. ​

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uşak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 19 Tutuklama21 Ocak 2017 Cumartesi 11:38
  • Hücre Evde 4 Bordo Bereli21 Ocak 2017 Cumartesi 11:37
  • FETÖ Davasında 5 Eski Subaya Ağırlaştırılmış Müebbet21 Ocak 2017 Cumartesi 02:44
  • Gaziantep Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 37 Polis Gözaltına Alındı20 Ocak 2017 Cuma 19:06
  • 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Gözaltına Alındı20 Ocak 2017 Cuma 12:14
  • İTÜ'de FETÖ operasyonu20 Ocak 2017 Cuma 12:11
  • Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe’nin Eşi de Gözaltına Alındı19 Ocak 2017 Perşembe 16:14
  • Çevik Kuvvet’i İşgâl Etmeye Çalışanlara Müebbet İstemi!19 Ocak 2017 Perşembe 15:57
  • BİMER 2016'da 'FETÖ Başvuruları'na Çalıştı19 Ocak 2017 Perşembe 15:09
  • 95 TSK Personeline ByLock Gözaltısı19 Ocak 2017 Perşembe 11:32
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim