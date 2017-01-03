İstanbul’da ByLock’tan 26 Rütbeli Asker Daha Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
03.01.2017 13:27
İstanbul’da ByLock’tan 26 Rütbeli Asker Daha Tutuklandı
Gülen örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirtilen 26 rütbeli asker daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde görev yapan ve ByLock kulladığı belirtilen Gülen örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen 28 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği de şüphelilerden 26’sının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hâkimlik, diğer 2 şüphelinin ise adlî kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklananların Sayısı 187 Oldu

Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık’ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351’i yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 161 asker tutuklanırken, “Etkin Pişmanlık Yasası”ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kalmıştı. Son kararla birlikte tutuklananların sayısı 187’ye yükseldi.

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