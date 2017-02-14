İstanbul’da Bir Markete Molotofkokteyliyle Saldırdılar!
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan bir süpermarkete, içeride müşteriler bulunduğu sırada molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.
AA’da yer alan habere göre, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarkete gelen yüzleri maskeli kişiler, molotofkokteyli atarak kaçtı.
Saldırganlar kaçarken caddeye de ses bombası attı.
Müşteriler ve Personel Tahliye Edildi
Marketin giriş kısmında çıkan küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, içerideki personel ve müşteriler, acil çıkış kapısından tahliye edildi.
Saldırı nedeniyle markette ve ses bombası atılan caddedeki bir araçta, hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: istanbul, kağıthane, çağlayan mahallesi
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