İstanbul’da 9 TIR'ın Karıştığı Zincirleme Kaza TEM'i Kapattı

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07.01.2017 12:20
İstanbul’da 9 TIR'ın Karıştığı Zincirleme Kaza TEM'i Kapattı
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçları yol kenarına çekip trafik akışını sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte akşamdan bu yana süren kar yağışı nedeniyle TEM otoyolu Bahçeşehir mevkisinde 9 tır kayarak kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazaya karışan tırların kurtarılması için ters yönden girerek bariyerleri kesti. Ekipler, araçları yol kenarına çekip trafik akışını sağladı.

Bu arada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle E-5 ve TEM otoyollarında 52 trafik kazası meydana geldi.

Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçlar, kazalara ve trafikte yoğunluğa neden oldu.

Belediye ekipleri, yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri göndererek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıttı.

 

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