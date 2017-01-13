İstanbul’da 73 Bayan FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
13.01.2017 12:00
İstanbul’da 73 Bayan FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla "abla" diye nitelendirdiği 73 kişi bayan hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ’nün "abla" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 73 bayan hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazılarının "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

 

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