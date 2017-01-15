“İstanbul’da 50 Bin Civarında Riskli Yapı Var”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarının katılımıyla, “Kentsel Dönüşüm” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.
AA’da ye alan habere göre, Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul’u mevcut noktaya taşıdığını söyledi.
“Türkiye Genelinin de İstanbul’dan Farkı Yok”
İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın “riskli” ilân edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, “Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor.” ifadesini kullandı.
Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul’dan pek farklı olmadığına dikkat çekti.
“Şehircilik Şurası Yakında Ankara’da Toplanacak”
Öte yandan, Özhaseki, Ankara’da yakında “Şehircilik Şurası”nın toplanacağını aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.
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