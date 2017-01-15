“İstanbul’da 50 Bin Civarında Riskli Yapı Var”

»Ana Sayfa»Dünya
15.01.2017 16:47
“İstanbul’da 50 Bin Civarında Riskli Yapı Var”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul’daki “kentsel dönüşüm” çalışmalarına dâir, “Riskli 50 bin civarında yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında 250 bin konut ediyor.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarının katılımıyla, “Kentsel Dönüşüm” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

AA’da ye alan habere göre, Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul’u mevcut noktaya taşıdığını söyledi.

“Türkiye Genelinin de İstanbul’dan Farkı Yok”

İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın “riskli” ilân edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, “Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor.” ifadesini kullandı.

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul’dan pek farklı olmadığına dikkat çekti.

“Şehircilik Şurası Yakında Ankara’da Toplanacak”

Öte yandan, Özhaseki, Ankara’da yakında “Şehircilik Şurası”nın toplanacağını aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akdeniz’de 100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu14 Ocak 2017 Cumartesi 21:47
  • Suriyeli Muhaliflerden Astana Toplantısına Destek Mesajı14 Ocak 2017 Cumartesi 20:00
  • Adana’daki Saldırganın Kimliği Belirlendi14 Ocak 2017 Cumartesi 14:44
  • Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı Yetkililer Bir Araya Geldi14 Ocak 2017 Cumartesi 11:22
  • Lice ve Hani’deki “Sokağa Çıkma Yasağı” Kaldırıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:56
  • Macaristan’da Soros’u Süpürme Yılı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:30
  • Trump: Rusya’ya Yönelik Yaptırımları Kaldırabiliriz14 Ocak 2017 Cumartesi 10:29
  • ABD, PYD’nin de Masada Olmasında Israrcı13 Ocak 2017 Cuma 15:19
  • AB'den Türkiye'deki Suriyeliler İçin 200 Milyon Avroluk Mali Destek13 Ocak 2017 Cuma 14:05
  • Çin’den Trump’a Savaş Tehdidi13 Ocak 2017 Cuma 13:09
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim