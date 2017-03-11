İstanbul'da 3 İlçede DHKP/C Operasyonu

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11.03.2017 11:41
İstanbul'da 3 İlçede DHKP/C Operasyonu
İstanbul'un Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece ilçelerinde DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece'deki 10 adrese DHKP/C'ye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan E.E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada firari olan S.K. ile "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan aranan S.C. gözaltına alındı.

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