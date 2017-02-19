İstanbul'a Mahalle Bekçileri Geri Geliyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 Çarşı ve Mahalle Bekçisi (ÇMB) alımı için başvurular başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvurular başladı.İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilmek üzere alımı yapılacak olan ÇMB adaylarının yazılı ve sözlü sınava katılacakları, bu sınavlarda başarılı olan ve sağlık koşulları elverişli olanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacakları bildirildi.
Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmış olmaları, 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor. Adayların, 24 Şubat tarihine kadar İstanbul'daki ilçe emniyet müdürlüklerine hafta sonları da dahil her gün mesai saatlerinde başvurabilecekleri kaydedildi.
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