İstanbul ve 30 İlde Okullar Tatil Edildi

Türkiye genelinde etkili yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ile 30 il ve bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yarın bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 6 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kar yağışının neticesinde kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Aksaray

Aksaray’da, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Amasya

Amasya’da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 09 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Engelli ve hamile memurların da yarın izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Balıkesir

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bartın

Bartın’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bilecik

Bilecik’in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.

Bolu

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idârî izinli sayılacağı ifade edildi.

Bursa

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş de gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Çankırı

Çankırı’da il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Orta ilçesinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

Çorum

Çorum’da kar yağışı dolayısıyla merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

Düzce

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçede eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idârî izinli sayılacağını kaydetti.

Tokat

Tokat’ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı.” dedi.

Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Aşım, “Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmî ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.” dedi.

Kırşehir

Kırşehir’de de aralıklarla devam eden kar yağışı, don olayı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Konya

Konya merkez ve 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler ile özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idârî izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca, Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Manisa

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmî olarak ara verildiği kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.

Nevşehir

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Niğde

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idârî izinli sayılacak.

Edirne

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dâhil) eğitim ve öğretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Ordu

Ordu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmî ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Samsun

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Sakarya

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Sivas

Sivas’ın Gürün ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Yalova

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Yozgat

Yozgat’ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.