İstanbul ve 18 İlde Okullar Tatil Edildi
İstanbul
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yarın bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 6 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Kar yağışının neticesinde kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.
Bolu
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.
Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idârî izinli sayılacağı ifade edildi.
Bursa
Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.
Çanakkale
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş de gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.
Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.
Zonguldak
Zonguldak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.
Düzce
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçede eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idârî izinli sayılacağını kaydetti.
Tokat
Tokat’ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı.” dedi.
Yalova
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
Kastamonu
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Kırklareli
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.
Aşım, “Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmî ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.” dedi.
Konya
Konya merkez ve 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler ile özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idârî izinli sayılacağı kaydedildi.
Ayrıca, Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Nevşehir
Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.
Edirne
Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.
Kocaeli
Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dâhil) eğitim ve öğretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
Tekirdağ
Tekirdağ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmî ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.
Balıkesir
Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Yozgat
Yozgat’ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Samsun
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.
Sakarya
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
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