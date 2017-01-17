İstanbul Valisi: Reina Saldırganı Suçunu İtiraf Etti
Vali Şahin, 1 Ocak gecesi 01.15 sıralarında Ortaköy'deki bir gece kulübünde menfur bir terör eyleminin meydana geldiğini ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
"AFGANİSTAN'DA EĞİTİM ALMIŞ VE 4 DİL BİLEN BİR TERÖRİST"
O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttüğünü belirten Şahin, şu bilgileri verdi:
"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor."
'2 BİN POLİS GÖREV ALDI'
Şahin, "Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekiplerle 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay, İzmir ve ilimizde İstihbarat Daire Başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist, İstanbul'a geldiğinde önce Başakşehir'den ev kiralıyor. Daha sonra olay gününe yakın, son bir iki gün içinde, başka bir iki ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor ve eylemini gerçekleştiriyor." dedi.
'OPERASYONLARDA 50 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI'
İstanbul Valisi Şahin, "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalışma yürüttü ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi." diye konuştu.
Şahin, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."
"DEAŞ ADINA YAPILDIĞI NET"
Vali Şahin, Ortaköy'deki saldırının DEAŞ adına yapıldığının net olduğunu bildirdi.
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