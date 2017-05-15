İstanbul Valisi: Dilenenlerin Çoğu Suriyeli Değil Türk Vatandaşı

Vali Şahin, İstanbul’un güvenli bir şehir olduğunu belirterek, "İstanbul, İstanbul’dan ibaret değil. Türkiye’nin genel durumu da buna dahildir. Etrafımızdaki ülkelerin de çok ciddi iç sorunları var. Dolayısıyla sizin etrafınızda ateş yanıyorsa, ateş size sirayet etmese bile onun dumanı, gürültüsü, huzursuzluğu da bulaşıyor. Türkiye ve İstanbul’daki son birkaç yıllık olaylar da bunların kaçınılmaz tezahürleridir. İstanbul’da güvenlik anlamında bütün tedbirleri en üst seviyelerde alıyoruz. Bildiğimiz, gördüğümüz her tehdit karşısında tedbir almaya çalışıyoruz. Bütün eksikleri tamamlıyoruz. Ama takdir edersiniz ki; terör asimetrik bir faaliyet. Nereden, ne zaman, ne şekilde ortaya çıkacağı kestirilemiyor. Terör, çok haince çok kalleşçe yöntemler kullanan bir olgu maalesef ve dünyanın her tarafında karşımıza çıkıyor. İstanbul en az, dünyanın diğer metropolleri kadar güvenlidir” değerlendirmesini yaptı.

“DİLENENLER SURİYELİLER DEĞİL, KENDİ VATANDAŞLARIMIZ"

İstanbul’daki Suriyelilerin sorunlarından bahseden Vasip Şahin, “Türkiye genelinde Suriyeliler, 3 milyon kadar. İstanbul’da ise bu rakam, kayıtlı olarak 600 bin civarında. İstanbul’da yeme, içme, eğitim, barınma ve emniyet hakları azami derecede karşılanıyor. Fakire, yolda kalmışa, ihtiyaç halinde olana, zayıf düşmüşe her zaman kucak açmış bir devletimiz var; bugün de o hasletler ile varlığını sürdürüyor. İstanbul’da Suriyeliler ile ilgili ciddi sorunlar yok. Sokaklardaki dilencilerin çoğu, sığınmacılar değil; aslında kendi vatandaşımız olduğunu sonradan gördük. Sokaklan yaptıkları kötülüklerden Suriyeliler hakkında kanaat oluşturmayalım. Biz devlet olarak onlara kucak açtık, onlar da bu güzellikler içinde yaşıyor” açıklamasında bulundu.