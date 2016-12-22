İstanbul Valiliği'ni İşgâle Kalkışan Askerler İçin İddianame Hazır

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
22.12.2016 13:37
İstanbul Valiliği'ni İşgâle Kalkışan Askerler İçin İddianame Hazır
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgâle kalkışan askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları öne sürülen 24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan 158 sayfalık dördüncü iddianame, terör ve örgütlü suçlara ilişkin ihtisas mahkemesi olarak yeni kurulan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollandı.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliği'ni işgâl eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, TCK'nın anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen 309, 311. ve 312. maddeleri gereği, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız'ın, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli askerin ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Böylece 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan dördüncü iddianame de tamamlanmış oldu.

Diğer üç iddianame

Darbe girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesine teşebbüs eden 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 astsubay, 20 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere 63 asker hakkında, "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevini yapmayı engellemeye ve ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul'da hazırlanan 236 sayfalık ikinci iddianamede de darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgâl etmeye çalışan biri binbaşı, ikisi yüzbaşı olmak üzere tutuklu 14 rütbeli ile tutuksuz 60 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca bazı şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan üçüncü iddianamede ise darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmeye çalışan 12'si tutuklu 90 şüpheli askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerden bazılarına "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarına da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

 

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