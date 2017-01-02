İstanbul Valiliğini İşgal Eden Askerlerle İlgili İddianame Kabul Edildi

İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili iddianame kabul edilerek 13 Mart'ta duruşmaya karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 13 Martta Silivri’de yapılmasına karar verildi.