İstanbul Üniversitesi’ndeki Sol Çeteler Yine İş Başında!

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05.01.2017 15:21
İstanbul Üniversitesi’ndeki Sol Çeteler Yine İş Başında!
Üniversitelerde herhangi bir İslâmî çalışma içerisinde yer alan öğrencilerin tamamını “IŞİD’çi” şeklinde yaftalayan sol çeteler, yine yoğun bir kara propagandaya başladı!

Haksöz Haber

Geçtiğimiz yıllarda, müslümanların yaşadığı coğrafyalarda zalimler tarafından mağdur edilen insanlara üniversitelerde stand açarak yardım toplayan müslüman öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri saldırılardan tanıdığımız sol çeteler, yine iş başında.

Ortaköy’de meydana gelen saldırıdan adeta güç alan sol çeteler, çeşitli üniversitelerde yayımladıkları bildiriler ve yaptıkları çağrılarla İslâm’a ve müslümanlara yönelik düşmanlıklarını “IŞİD’çi” gibi yaftalamaların arkasına sığınarak kusuyor.

Son olarak, İstanbul Üniversitesi’nde okuyan ve İslâmî çalışma içerisinde yer alan müslüman öğrenciler, zikredilen sol çeteler tarafından her zamanki gibi “IŞİD’çi” ve “gerici” şeklinde yaftalanarak saldırıya maruz kaldı.

Kullanışlı yalan ve iftiralarla müslüman öğrencilerin üniversiteye girmesini engellemeye kalkışan sol çetelerin saldırganlıkları, başarısızlıkla neticelendi.

Söz konusu çetelere ellerinden geldiği oranda gerekli karşılıkları vermeye muktedir olan müslüman öğrenciler, yetkililerin bu saldırganlıklar karşısında ne zaman harekete geçeceğini ise merak ediyor.

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