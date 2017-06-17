İstanbul Üniversitesindeki Olaylarda 53 Kişi Gözaltı Alındı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde 16 Haziran Cuma günü yaşanan olaylarda aralarında farklı üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Fakülte önündeki büyük kavga ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayın arka planı ortaya çıktı. Bir grubun PKK sloganları atarak fakülteye girmeye çalıştığı ifade edildi.

Üniversite öğrencilerinin buna karşı çıkması üzere, grubun 2 öğrenciyi darp ettiği belirlendi. Bunun üzerine büyüyen olaylarda, 53 kişi gözaltına alınarak savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. PKK lehine slogan atan şüphelilerin üzerinden kesici aletler çıktığı belirtildi.

Öğrencilerin işlemleri emniyette sürerken, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Yeni Şafak