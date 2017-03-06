İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 28 Şubat Darbesi Konuşuldu

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06.03.2017 19:46
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 28 Şubat Darbesi Konuşuldu
28 Şubat’ın yıldönümü vesilesiyle İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “28 Şubat Postmodern Darbesi” başlık bir panel gerçekleştirildi.

Haksöz Haber

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndeki öğrenci toplulukları 28 Şubat darbesinin yıldönümünde Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan’ın katılımıyla “28 Şubat Postmodern Darbesi” konulu bir panel düzenledi.

Program, dönemi anlatan slayt gösterimiyle başladı. Sonrasında üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan metin okundu.

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Musa Üzer ve Demet Tezcan ise yaptıkları konuşmalarda dönemin müstekbirlerinin etkisinin 1000 yıl süreceğini iddia ettikleri kararlar aldıklarını vurgulayarak bunun İslam’ın sosyal hayatta görünür olmaktan çıkarılması, Müslümanların sindirilmesi, dini çağrıştıran ne varsa yok edilmesi esasına dayandığını belirttiler.

Başörtüsü yasağı, imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması, kat sayı adaletsizliği, dindar olarak bilinen insanların kurumlardan uzaklaştırılması, düzmece suçlamalarla pek çok Müslümanın cezaevlerine atılması, İslami hayat tarzının medyada sürekli aşağılanması gibi yöntemlerle, yükselen İslami duyarlılığı yok etmek için, kendilerinin ifadesiyle “topyekün savaş” verildiğini belirten konuşmacılar, bu baskı ve sindirme politikalarına karşı çözülmeler yaşansa da o dönemde Müslümanlar üniversitelerde ve meydanlarda imtihanları gereğince direnişi sürdürdüklerini aktardılar.

28 Şubat’ın tekil bir olay olmadığının altının çizildiği panelde konuşmasında Cumhuriyet tarihinin darbeler tarihi olduğunu 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz’un da bu zihniyetin eseri olduğuna değinilerek 15 Temmuz’un da 28 Şubat’ın da bu vesayetçi anlayışın eseri olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiği vurgulandı. 28 Şubat’ı değerlendirmek için sistem tahlili ve devralınan mirasın analiz edilmesi gerektiği vurgulandı.

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