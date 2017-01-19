İstanbul Nüfusta Birinci, Yaşam Endeksinde Beşinci
Nüfus yoğunluğu itibarıyla dünyadaki 172 ülkeden büyük olan İstanbul, konut, çalışma hayatı, gelir, sağlık ve eğitim gibi yaşam boyutlarındaki 41 göstergeyle belirlenen yaşam endeksine göre Türkiye genelinde Isparta, Sakarya, Bolu ve Kütahya'nın ardından 5'inci sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 1927'deki 806 bin 863 kişilik nüfusuna, 31 Aralık 2015 itibarıyla 13 milyon 850 bin 571 kişi daha ekleyerek 14 milyon 657 bin 434 nüfusa ulaştı.
İstanbul, bu büyüklüğüyle aralarında Belçika, İsveç, İsviçre, Bulgaristan, Sırbistan, Norveç, Hırvatistan, Danimarka, Yeni Zelanda, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 172 ülkeyi geride bıraktı.
TÜİK verilerine göre 2015 sonu itibarıyla 78 milyon 741 bin olan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.
Megakent, nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen kilometrekareye düşen insan sayısında 2 bin 821 kişi ile Kocaeli (493), İzmir (347) ve Gaziantep'i (283) açık ara geride bıraktı.
İstanbul, TÜİK'in konut, çalışma hayatı, gelir, servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, alt yapı hizmetlerine erişim, sosyal hayat ve hayat memnuniyeti olmak üzere, hayatın 11 boyutunu kapsayan ve 41 gösterge ile temsil edilen yaşam endeksinde ise kendisine 5'inci sırada yer bulabildi.
TÜİK'in ilk kez yayımladığı belirtilen endekse göre İstanbul, Isparta, Sakarya, Bolu ve Kütahya'nın gerisinde kaldı. Endeksin en alt sırasında ise Muş yer alıyor.
- Her 10 kişiden biri İstanbul'da
Öte yandan Türkiye'de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde yüzde 9,6'sının doğum yerinin İstanbul olduğu görülüyor.
İstanbul doğumluları, sırasıyla yüzde 4,3 ile Ankara, yüzde 3,3 ile İzmir, yüzde 2,8 ile Şanlıurfa ve Konya izliyor.
Neredeyse tüm istatistiki verilerde baskın rakamlarla öne çıkan İstanbul'da yurt dışı kökenli vatandaşlar, nüfusun yüzde 3,1'lik kısmını oluştururken, yüzde 2,5'le Sivaslılar 2. yüzde 2 ile Ordulular 3. sırada bulunuyor.
İstanbul'da yaşayan yurt dışı doğumlular arasında Bulgaristan yüzde 23,7 ile ilk sırayı aldı.
TÜİK verilerine göre, ortalama ömür süresi Türkiye için 78 yıl olarak belirlenirken, İstanbul ülke ortalamasının üzerine çıkarak toplamda 78,7, erkeklerde 75,8 kadınlarda ise 81,5 yıl olarak kaydedildi.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Şapşalca ve Ahlaksızca Bir Operasyonun Otopsisi
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- İlk Dört Maddeyi Değiştirmek TÜSİAD’ın Önerisiydi
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- Karlov'un Öldürülmesi Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
- Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe’nin Eşi de Gözaltına Alındı
- Suudi Arabistan Cibuti'de Askeri Üs Kuruyor
- İdlib’de Yerel Seçimler Yapıldı
- Anayasa Teklifinde İkinci Tur: 5. Madde Kabul Edildi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Esed’çi Hüsnü Mahalli’nin 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar Doğru Konuşmuyor
- Erdoğan: Daha Bu Temizlik Yapılmış, Bitmiş Değil
- Şapşalca ve Ahlaksızca Bir Operasyonun Otopsisi
- Rusya: 'Biz Suriye'ye Girmesek Esed Rejimi Düşecekti'
- Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek
- Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim