İstanbul Merkezli DHKP/C Operasyonunda 11 Tutuklama
İstanbul merkezli DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de 9 ilde 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek 2 grup halinde adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 11 tutuklandı. Şüphelilerin 12'sinin savcılık sorguları devam ediyor.
Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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