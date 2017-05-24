İstanbul Merkezli 6 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 45 Gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan, aralarında ceza infaz memurlarının da bulunduğu 75 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 10 farklı soruşturma kapsamında, 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun da bulunduğu FETÖ/PDY'nin "cezaevi yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde, İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Edirne'nin de yer aldığı 6 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 75 şüpheliden, 40'ı aktif görevde olan, 5'i daha önce ihraç edilen toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA