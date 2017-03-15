İstanbul ile Rotterdam’ın “Kardeş Şehir” Protokolü İptal Edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Hollanda’nın Rotterdam kentiyle imzalanan “Kardeş Şehir” protokolünü oy birliğiyle iptal etti.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tavrı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında konuşuldu.

Rotterdam ile imzalanan “Kardeş Şehir” protokolünün iptaline ilişkin, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Temel Başalan, CHP Meclis Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülseven, MHP’li Meclis Üyesi Muharrem Yaman ve Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin imzasını taşıyan teklif gündeme alındı.

AA’da yer alan habere göre, teklifte, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik gerginliğe ve Hollanda hükümetinin Türkiyeli bakanlara ve gurbetçilere yönelik nezaketten uzak tavrı anımsatılarak, Rotterdam’la imzalanan “Kardeş Şehir” protokolünün iptal edilmesi istendi.

Daha sonra oylamaya sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edilerek, İstanbul ile Rotterdam arasındaki “Kardeş Şehir” protokolüne son verildi.