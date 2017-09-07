İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. İstanbul Ensarları Muhacir Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Ediyor
İstanbul Ensarları Muhacir Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Ensarları Muhacir Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Başta Suriyeli muhacirler olmak üzere İstanbul'daki yardıma muhtaç kişi ve aileleri tespit edip destekte bulunan İstanbul Ensarları şimdi de muhacir öğrenci çocuklar için eğitim kampanyasına başlıyor.

A+A-

HAKSÖZ-HABER

İstanbul Ensarları Temmuz – Ağustos aylarında da yapmış olduğu birçok kampanya ile yardım çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ramazan’da 2000 aileye erzak dağıtımı yapılırken  giyim, ev eşyası, yatak vb. gibi zaruri ihtiyaçlar da unutulmayarak bu noktada birçok ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçları giderildi. Bunların yanı sıra evlenme sürecinde olan muhacir gençleri yalnız bırakmayarak verdikleri maddi ve manevi destekle ensar-muhacir kardeşliğini pekiştirdi. Ayrıca sağlık hizmeti ve bu kapsamda değerlendirilecek ilaç yardımları noktasında da kesintisiz destekler verildi.

Kurban Bayramı öncesinde başlatılan kurban bağış kampanyasının bilgisi, yapılan reklam ve duyuru çalışmalarıyla 15.000 kişiye ulaşıldı. Türkiye, Suriye ve Gazze’ de dağıtılmak üzere toplamda 110 kurban bağışı alındı. Bu bağışlar ve dağıtılmak üzere emanet alınan hisselerle birlikte İstanbul Ensarları yaklaşık 1500 eve kurban etinin girmesine vesile oldu. 

İhtiyaçların giderilmesine yönelik periyodik olarak gerçekleştirdiği kampanyalarla muhacirleri yalnız bırakmayan Ensarlar, gelecek günlerde başlatılacak olan EĞİTİM KAMPANYASI ile 2500 çocuğa içinde bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye malzemelerinin olacağı okul çantasını ulaştırmayı hedefliyor.

8e149839-e0ed-473c-9063-5da2bd1b3530.jpg

Bir okul çantasının maliyeti 50 TL ve hedef 2500 çocuğu sevindirmek.

Kampanyayla ilgili sitemize bir açıklama yapan İstanbul Ensarları yetkilileri şu değerlendirmelerde bulundu:

“Paylaşımın giderek azaldığı bir dünyada kendimizi görmezden gelerek topu taca atarcasına ‘komşuluk yok, paylaşım azaldı’ diye şikayet etmek yerine, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisi şerifini düstur edinen İstanbul Ensarları bunu iyilik yarışında yerini alanların yani sizlerin de desteği ile başarabileceklerini biliyorlar.

Hala nefes alıp veriyorken, dünya imtihanı devam ederken işte ensar olabilme fırsatı!”

4094e620-983d-48ed-b619-c44cf03c1159.jpg

20479635_1368216306630105_5678656854052210948_n.jpg

20525584_1368216389963430_3503804806798901509_n.jpg

20622063_1374451989339870_2747384841969792679_n.jpg

20729255_1382895998495469_8860240285189650629_n.jpg

20799250_1380630145388721_2713202304394341621_n.jpg

21032829_1393764937408575_3697630206405155268_n.jpg

21034321_1390283511090051_2193039528111542935_n.jpg

21231193_1401036300014772_5987643157009989984_n.jpg

21272310_1399775530140849_7865339345236291746_n.jpg

21272456_1401035973348138_5617313258702202210_n.jpg

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT