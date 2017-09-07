İstanbul Ensarları Muhacir Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Ediyor

HAKSÖZ-HABER

İstanbul Ensarları Temmuz – Ağustos aylarında da yapmış olduğu birçok kampanya ile yardım çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ramazan’da 2000 aileye erzak dağıtımı yapılırken giyim, ev eşyası, yatak vb. gibi zaruri ihtiyaçlar da unutulmayarak bu noktada birçok ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçları giderildi. Bunların yanı sıra evlenme sürecinde olan muhacir gençleri yalnız bırakmayarak verdikleri maddi ve manevi destekle ensar-muhacir kardeşliğini pekiştirdi. Ayrıca sağlık hizmeti ve bu kapsamda değerlendirilecek ilaç yardımları noktasında da kesintisiz destekler verildi.

Kurban Bayramı öncesinde başlatılan kurban bağış kampanyasının bilgisi, yapılan reklam ve duyuru çalışmalarıyla 15.000 kişiye ulaşıldı. Türkiye, Suriye ve Gazze’ de dağıtılmak üzere toplamda 110 kurban bağışı alındı. Bu bağışlar ve dağıtılmak üzere emanet alınan hisselerle birlikte İstanbul Ensarları yaklaşık 1500 eve kurban etinin girmesine vesile oldu.

İhtiyaçların giderilmesine yönelik periyodik olarak gerçekleştirdiği kampanyalarla muhacirleri yalnız bırakmayan Ensarlar, gelecek günlerde başlatılacak olan EĞİTİM KAMPANYASI ile 2500 çocuğa içinde bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye malzemelerinin olacağı okul çantasını ulaştırmayı hedefliyor.

Bir okul çantasının maliyeti 50 TL ve hedef 2500 çocuğu sevindirmek.

Kampanyayla ilgili sitemize bir açıklama yapan İstanbul Ensarları yetkilileri şu değerlendirmelerde bulundu:

“Paylaşımın giderek azaldığı bir dünyada kendimizi görmezden gelerek topu taca atarcasına ‘komşuluk yok, paylaşım azaldı’ diye şikayet etmek yerine, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisi şerifini düstur edinen İstanbul Ensarları bunu iyilik yarışında yerini alanların yani sizlerin de desteği ile başarabileceklerini biliyorlar.

Hala nefes alıp veriyorken, dünya imtihanı devam ederken işte ensar olabilme fırsatı!”