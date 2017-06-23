İstanbul Ensarları İftarlarda Muhacirlerle Buluştu
İstanbul Ensarları İstanbulda 5000 kişiye toplu iftar, evlere ikram edilen ve sokaklarda kimsesizlere dağıtılan yemekler ile birlikte yaklaşık 8,200 kişi ile toplamda 13.200 kişi ile beraber iftar yaptı.
İstanbul Ensarları Ramazan ayı boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaklaşık olarak 5000 kişiye toplu iftar, evlere ikram edilen ve sokaklarda kimsesizlere dağıtılan yemekler ile birlikte yaklaşık 8,200 kişi ile toplamda 13.200 kişi ile beraber iftar yaptı.
Esenyurt bölgesinde İstanbul Ensarları tarafından verilen iftara muhacir aileler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu gecede, Kuranı kerim okunması ile açılışı yapılan program, ensarların kısa konuşmaları, geceye özel düzenlenen slayt gösterimi ile devam edildi. Geceye damga vuran ise, çocuklar için özel olarak düşünülen pamuk şeker ve mısır patlağı dağıtımı oldu. Çocukların büyük çoğunluğu bu iki lezzeti ilk defa tadarken hem çok mutlu oldular hem de ellerine ve yüzlerine bulaştıra bulaştıra pamuk şekerinin tadını çıkardılar. Gece son bulurken ailelerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
İstanbul Ensarları tarafından; daha önce evlerde organize edilen iftar programlarında birçok birbirini tanımayan aileyi buluşturup tanıştırmıştık fakat Esenyurt bölgesinde ilk kez 400 ün üstünde birbirini tanımayan ama aynı masada yemek yiyen, muhabbet eden, dertleşen aileyi buluşturmak bizim için önemliydi. Çünkü hepsi aynı savaştan çıkmış, açlık ve sefaletten geçmiş, aynı kamplarda kalmış ve yaşanan bu zulüm onları İstanbul a sürüklemiş. İstanbul Ensarları ile tanışıp yine aynı sofrada buluşmuşlardı, bu buluşmanın diğer ortak buluşmalardan farklı olarak bir paylaşıma ortak olmaları, doyasıya yemek yiyebilmeleri, eğlenebilmeleri ruhumuza iyi geldi.
Zor olan hayatlarına bir nebzede olsa mola verebildiysek ne mutlu bize…
İstanbul Ensarları irtibat telefonları:
Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-
YUNUS SELÇUK: 0544 806 08 00
GÜVEN ASLAN: 0537 691 75 63
Bağcılar-Güngören-Esenler-
MEHMET GÖNÜL: 0 532 633 02 71
YUSUF KARADEMİR: 0 543 435 02 05
Gaziosmanpaşa-Küçükköy-
ÖMER BİTLİS: 0 549 350 16 91
İBRAHİM BOLUKOÇ: 0 530 260 35 63
Bayrampaşa Bölgesindeki Yardımlar İçin
HAYRETTİN AKKUÇ: 0 534 576 67 11
Arnavutköy-Sultangazi Bölgesindeki Yardımlar İçin
MUHAMMET AYAR: 0 537 047 60 58
YÜKSEL TANRIVERDİ: 0 533 373 77 29
Fatih-Edirnekapı Bölgesindeki Yardımlar İçin
İSMAİL OKUR: 0 532 334 29 05
Başakşehir-Kayaşehir-İkitelli-
MENDERES SARICAN: 0 533 632 84 91
Tüm Anadolu Yakası İçin
İBRAHİM ŞENYİĞİT: 0 542 271 42 02
FERHAT POLAT: 0 538 822 99 00
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