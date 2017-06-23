İstanbul Ensarları İftarlarda Muhacirlerle Buluştu

İstanbul Ensarları Ramazan ayı boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaklaşık olarak 5000 kişiye toplu iftar, evlere ikram edilen ve sokaklarda kimsesizlere dağıtılan yemekler ile birlikte yaklaşık 8,200 kişi ile toplamda 13.200 kişi ile beraber iftar yaptı.

Esenyurt bölgesinde İstanbul Ensarları tarafından verilen iftara muhacir aileler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu gecede, Kuranı kerim okunması ile açılışı yapılan program, ensarların kısa konuşmaları, geceye özel düzenlenen slayt gösterimi ile devam edildi. Geceye damga vuran ise, çocuklar için özel olarak düşünülen pamuk şeker ve mısır patlağı dağıtımı oldu. Çocukların büyük çoğunluğu bu iki lezzeti ilk defa tadarken hem çok mutlu oldular hem de ellerine ve yüzlerine bulaştıra bulaştıra pamuk şekerinin tadını çıkardılar. Gece son bulurken ailelerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

İstanbul Ensarları tarafından; daha önce evlerde organize edilen iftar programlarında birçok birbirini tanımayan aileyi buluşturup tanıştırmıştık fakat Esenyurt bölgesinde ilk kez 400 ün üstünde birbirini tanımayan ama aynı masada yemek yiyen, muhabbet eden, dertleşen aileyi buluşturmak bizim için önemliydi. Çünkü hepsi aynı savaştan çıkmış, açlık ve sefaletten geçmiş, aynı kamplarda kalmış ve yaşanan bu zulüm onları İstanbul a sürüklemiş. İstanbul Ensarları ile tanışıp yine aynı sofrada buluşmuşlardı, bu buluşmanın diğer ortak buluşmalardan farklı olarak bir paylaşıma ortak olmaları, doyasıya yemek yiyebilmeleri, eğlenebilmeleri ruhumuza iyi geldi.

Zor olan hayatlarına bir nebzede olsa mola verebildiysek ne mutlu bize…

İstanbul Ensarları irtibat telefonları:

Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü- Esenyurt Bölgesindeki Yardım Faaliyetleri İçin

YUNUS SELÇUK: 0544 806 08 00

GÜVEN ASLAN: 0537 691 75 63

Bağcılar-Güngören-Esenler- Şirinevler Bölgesindeki Yardımlar İçin

MEHMET GÖNÜL: 0 532 633 02 71

YUSUF KARADEMİR: 0 543 435 02 05

Gaziosmanpaşa-Küçükköy- Karayolları-Eyüp-Yeşilpınar Bölgesindeki Yardımlar İçin

ÖMER BİTLİS: 0 549 350 16 91

İBRAHİM BOLUKOÇ: 0 530 260 35 63

Bayrampaşa Bölgesindeki Yardımlar İçin

HAYRETTİN AKKUÇ: 0 534 576 67 11

Arnavutköy-Sultangazi Bölgesindeki Yardımlar İçin

MUHAMMET AYAR: 0 537 047 60 58

YÜKSEL TANRIVERDİ: 0 533 373 77 29

Fatih-Edirnekapı Bölgesindeki Yardımlar İçin

İSMAİL OKUR: 0 532 334 29 05

Başakşehir-Kayaşehir-İkitelli- Şahintepe Bölgesindeki Yardımlar İçin

MENDERES SARICAN: 0 533 632 84 91

Tüm Anadolu Yakası İçin

İBRAHİM ŞENYİĞİT: 0 542 271 42 02

FERHAT POLAT: 0 538 822 99 00