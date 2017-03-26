İstanbul Ensarları, Alemi İslam Sohbetlerine Konuk Oldu

​​​​​​​İstanbul Ensarları Grubu Adem Özköse’nin davetiyle Alemi İslam Sohbetleri’ne konuk oldu.

İstanbul Ensarlarının işleyişini, dağıtımlarını nasıl oluştuğunu ve nasıl titizlikle, özenle yardımların yerine ulaştığını anlatan Ömer Bitlis ve Güven Sürmeli aşağıdaki konulara değindiler.

İstanbul Ensarları iki misyonu üstlenmiş durumdalar. Ensar oluşturmak ve muhacirlere yardım ulaştırmak.

Yapılmaya çalışılan çalışmalar arasında; eşya infak edecek evlerin tespiti, bu eşyaların alınması konusunda lojistik destek, eğer eşyalar mevcut ihtiyaç sahibine ulaştırılabilecek durumda ise direk muhacir aileye yoksa en yakında bulunan depoya aktarımının sağlanması..

Kurban, adak, akika kesimlerini muhacir ailelere yönlendirerek değerlendirilmesi....

Maddi infak yapacak kardeşlerden alınan değerin gerekli durumlarda gıda, sağlık, kira ve beyaz eşya temininde kullanılması...

Sağlık problemi bulunan muhacirlerin hastanelere ulaştırılması, tedavi süreçlerinin takip edilmesi, kanunların tanıdığı haklardan faydalandırılması, konularında rehberlik yapılması....

Muhacirlerin yaşadıkları mahallelerde yaşadığı dışlanma problemine karşı ünsiyet kurulması, onlara psikolojik destek sunulması, bizlere yük değil emanet olduklarının hissettirilmesi...

Adaptasyon sürecinde çocukların eğitimi, sosyalleşmesi adına girişimlerde bulunulması, çeşitli kurumlarla diyaloglar kurularak tiyatro vb. sosyal faaliyetlerden yararlandırılması...

Özellikle muhacirlerin sosyalleşmesinin gerekliliğine vurgu yapan grup yöneticileri yardım faaliyetlerinin salt maddi ihtiyaçları karşılamak değil “ümmet dayanışması”nı kuvvetlendirmek açısından da bir örnek teşkil ettiğinin altını çiziyorlar.