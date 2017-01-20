İstanbul Emniyeti'nde Atama ve Terfiler Belli Oldu

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20.01.2017 05:56
İstanbul Emniyeti'nde Atama ve Terfiler Belli Oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi yapılan atama ve terfiler açıklandı. 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü ile 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirmeler yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Atamaların terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda yapıldığı belirtildi.

Atamalarda dikkat çeken isimler ise şöyle:

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü: Oktay Çelik

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü: İlker Küçükhıdır

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü: Murat Mutlu

Uyuşturucu ile Mücadele Müdürü: Tunç Kuş

Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı: Gaffar Demir (Eski Organize Şube Müdürü)

Güvenlik, Radyo TV ve Foto Film ile Spor Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı: Haydar Özdemir.

Terörle Mücadele, Bomba İmha ve Tanık Koruma Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı: Kadir Alçıkaya

B Bölgesi Tüm İlçelerden ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı: Sinan Kökten

C Bölgesi Tüm İlçelerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı: Oğuz Çuhadar.

AA

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