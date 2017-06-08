İstanbul Emniyet'in İşgali İddianamesi Hazır

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal teşebbüsüne ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 30 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar verildi.

FETÖ'cü Emniyet Müdürü Askeri Kamuflajla Tankın İçinde Yakalanmıştı

Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, darbe girişimi gecesi Vatan Caddesi'ne gelen bir tank içerisinde sivil polis ekipleri tarafından üzerinde asker üniformasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aynacı'nın 1 Kasım 2014'te FETÖ mensubu olduğu öne sürülerek açığa alınarak meslekten ihraç edildiği öğrenildi.