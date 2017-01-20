İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı!

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına lav silahıyla ateş açıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı:

"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."

Kaynak: AA