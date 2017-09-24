İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçim Tarihi Belli Oldu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 28 Eylül'de seçim yapılacağını bildirdi.

Vali Şahin yaptığı basın duyurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının Dr. Kadir Topbaş'ın istifası nedeniyle boşaldığını anımsattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 28 Eylül Perşembe günü saat 15.00'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür.

Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde belirtilen usullere uygun yapılacak toplantıya Belediye Meclis üyelerinin katılımları hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur."