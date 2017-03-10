İstanbul Beylikdüzü'nde Helikopter Düştü

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10.03.2017 12:57
İstanbul Beylikdüzü'nde Helikopter Düştü
İstanbul Beylikdüzü'nde içerisinde 7 kişi bulunan helikopter yoğun sis nedeniyle kuleye çarptıktan sonra düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans edilirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün olay yerinde 5 kişinin cenazesini gördüğünü söyledi. Yolculardan 3 Türk ve 2'si Rus 4'ü yabancı olduğu öğrenildi. Ayrıca düşen helikopterde Eczacıbaşı grubunun üst düzey yöneticilerinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir helikopter, yoğun sis nedeniyle kuleye çarparak düştü. Televizyon kulesine çarpan helikopterin enkazı E-5 karayolunun üzerine düştü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün, olay yerinde 5 kişinin cenazesini gördüğünü belirtti.

Olay yerine sevk edilen 10 itfaiye ve kurtarma aracı ile 50 personel yangına müdahale etti. Helikopterin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmadığı öğrenildi. Skorsky S-76C tip helikopterin Eczabaşı grubuna ait olduğu belirtildi.

İÇİNDE 7 KİŞİ VARDI

Atatürk Havaalanı'ndan kalkan Skorsky S-76C tipi helikopterde 7 personelin olduğu belirtildi. Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu öğrenilen helikopterin Edirne istikametine doğru gittiği belirtildi. Helikopterde 2 pilot, 1'i Türk, 4'ü yabancı 7 yolcu olduğu öğrenildi. Yabancı 4 yolcudan 2'sinin Rus vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazanın ardından E-5 karayolu trafiğe kapatıldı.

DHA'nın haberine göre Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot 7 kişi bulunuyordu. Yolcular ise 2 kadın, 3 erkekten oluşuyordu.

HELİKOPTERDE ECZACIBAŞI'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VAR

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, helikopterin Kuğu Havacılık ve Turizm A.Ş'ye ait olduğu belirlendi. Helikopterin Eczacıbaşı'nın Yapı Grubu'ndan üst düzey yöneticiler ve yabancı konukları taşıdığı öğrenildi.

Düşen helikopterin enkazında çıkan yangın böyle görüntülendi

 

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