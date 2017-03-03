İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı

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03.03.2017 12:13
İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının ihbarı üzerine İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğü çalışanına yönelik 'rüşvet' operasyonunda 16'sı kamu çalışanı 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan icra müdürlüklerinde, "icra müdürlüğü çalışanlarınca rüşvet alındığı ve rüşvetsiz işlem yaptırılamadığı" şikayetleri üzerine inceleme başlatıp, bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptırdı. Çalışmalar kapsamında müdürlüklere gizli kameralar yerleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen 14 icra müdürlüğüne İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının 20 Şubat tarihli başvuru tarihli ihbar formundaki, "Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işleri yapmak için bazen masraf, bazen harçlık olarak maddi talepte bulundukları, talepleri karşılanmadığı zaman ise bürolarına ait dosyalara tavır aldıkları ve işlemleri yavaşlattıkları" iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu iddialar üzerine savcılık talimatı üzerine yürütülen soruşturmada, suç işledikleri iddia edilen şüphelilerle ilgili iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda, rüşvet suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta başlatılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında, icra müdürleri Z.G. ve M.F.Ş, icra müdür yardımcıları Y.Ö, S.T, E.D, M.H, İ.A, Z.L, G.B, S.G, F.Y, icra zabıt katipleri, C.H, E.K, K.S, Y.S, E.K ile hukuk bürosu çalışanları R.B. ve G.K. gözaltına alındı.

Bu arada şüphelilerin bu yolla yıllık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.

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