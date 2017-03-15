İşsizlik Oranı Yüzde 12,7’ye Yükseldi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2016’ya ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak, 3 milyon 872 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan artarak yüzde 12,7 oldu.
İşsizlik oranı, aralıkta bir önceki aya göre de 0,6 puan arttı. Söz konusu oran, kasımda yüzde 12,1 seviyesinde bulunuyordu.
Tarım Dışı İşsizlik
Aralıkta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık artışla yüzde 24’e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,9 puanlık artışla yüzde 12,9 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.
İş Gücüne Katılma Oranı Yükseldi
İş gücü, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak belirlendi.
Aralıkta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 32,7 oldu.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam Azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, aralıkta bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 12’ye yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,4 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin, hizmet sektöründe 4 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 51 bin, inşaat sektöründe 28 bin kişi azaldı.
Ücretli veya Yevmiyeli Sayısı 18 Milyon 93 Bin
İstihdam edilen 26 milyon 669 bin kişinin 18 milyon 93 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,8’e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 565 binini (yüzde 17,1) kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 795 binini (yüzde 10,5) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 216 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Davutoğlu: Ehliyet ve Liyakat Şart
- Birilerini Paçamıza Saldırtan ‘Tahrikçi’ler, Kimler?
- ‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'
- İslam Batı Medeniyetine Alternatif Olabilir mi?
- Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay
- Anadolu Üniversitesi'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama
- Suudi Arabistan, Gazze’ye 30 Milyon Dolar Bağışladı
- Somali’de Yağmur Duası Yapıldı
- Uluslararası Af Örgütü'nden AB'nin Başörtüsü Kararına Tepki
- İşsizlik Oranı Yüzde 12,7’ye Yükseldi!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- Kamuoyu Açıklama Bekliyor, İBB Susuyor!
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- YGS'de Kopya Çekmeye Çalışan 5 Kişi Düzenekle Yakalandı
- Hollanda Merkez Bankası Cyber Warrior Tarafından Hacklendi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- The Times: Hollanda Tehlikeli Bir Yola Girdi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim