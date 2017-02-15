İşsizlik Oranı Yüzde 12,1’e Yükseldi!

Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı, 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu.

AA’da yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2016’ya ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak, 3 milyon 715 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, ekimde yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyordu.

Kasımda tarım dışı işsizlik, 1,9 puanlık artışla yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,6 puanlık artışla yüzde 12,3 oldu.

İstihdam Edilenlerin Sayısı Arttı

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azaldı, hizmet sektörünün payı ise 1,1 puan arttı.

İş Gücüne Katılma Oranı Yükseldi

İş gücü, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 30 milyon 781 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 32,7 olarak belirlendi.

Ücretli veya Yevmiyeli Sayısı 18 Milyon 423 Bin

İstihdam edilen 27 milyon 67 bin kişinin 18 milyon 423 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 68,1’e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 561 binini (yüzde 16,9) kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 884 binini (yüzde 10,7) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 198 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.