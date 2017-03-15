İsrailsever ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden Ayrılabilir

Dışişleri Bakanı Tillerson, gerekli reformların yapılmaması durumunda ABD'nin Konseyden ayrılabileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gerekli reformların yapılmaması durumunda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılabileceğini açıkladı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Tillerson, aralarında Freedom House ve Better World Campaign gibi insan hakları alanında faaliyet gösteren 8 sivil toplum örgütüne gönderdiği mektupta, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi ile ilgili yeni pozisyonunu dile getirdi.

Mektubunda, "İnsan hakları alanında odaklanmış benzeri olmayan tek kurum olmasına rağmen Konseyin, bizim üyesi kalmamız için kayda değer reformlar yapması gerekiyor." ifadelerini kullanan Tillerson'ın hemen olmasa da Konseyden ayrılma konusunda ciddi olduğu belirtiliyor.

Konseyin özellikle İsrail aleyhindeki çıkışlarından rahatsızlık duyduklarını vurgulandı

Tillerson'ın, "Konseyin özellikle İsrail aleyhindeki çıkışlarından rahatsızlık duydukları" vurgusunu yaptığı mektubunda, Konseyin verim ve etkinliği konusunda da oldukça şüpheli olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Söz konusu 8 insan hakları organizasyonu 9 Şubat'ta Tillerson'a bir mektup yazarak ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyindeki etkinliğini sürdürmesini talep etmişti. Tillerson'ın cevabının, ABD'nin önemli bir BM kurumundaki üyeliğini ciddi şekilde gözden geçirdiğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

AA