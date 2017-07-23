İsrailli Solcu Aktivistlerden Filistinlilere Destek Gösterisi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Batı Kudüs'teki konutun önünde toplanan sol gürüşlü Yahudi aktivistler, Mescid-i Aksa'nın kapılarına konulan metal arama dedektörlerini protesto etti.

Yaklaşık iki yüz kadar aktivist ellerinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki uygulamalarını protesto eden ve Aksa'nın kapılarına kurulan dedektörlerin kaldırılmasını talep eden pankartlar taşıdı.

"İsrail hükümeti Kudüs'ü ateşe veriyor" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılan aktivistler, hükümetin Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlallerine son vermesi yönünde sloganlar attı. Aktivistler, Aksa'nın kapılarına kurulan dedektörleri sembolize etmesi için kapı şeklinde benzer bir dedektörü Rivlin'in konutunun önüne getirdi.

Söz konusu gösteri, Mescid-i Aksa'nın iki gün ibadete kapalı kalması ve daha sonra kapılarına metal arama dedektörleri kurulmasının ardından İsrail tarafında konuyla ilgili düzenlenen ilk gösteri olma özelliği taşıyor.

AA