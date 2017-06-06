İsrailli İsimler, Katar’a Yapılan Ambargoya Övgüde Bulundu

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

İlk defa bir İsrail televizyonuna katılıp röportaj veren bir Arap olan Cidde merkezli Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Abdülhamid Hakim, Skype aracılığıyla İsrail televizyon kanalı Kanal 2’ye verdiği demeçte, üç Körfez ülkesinin Katar ile olan ilişkilerini koparma kararının teröre mahal vermeyen yeni politikalar çerçevesinde geldiğini söyledi.

İşbirliği Fırsatı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da kararı, teröre karşı İsrail ile Arap devletleri arasında "işbirliği için bir fırsat" olarak nitelendirdi. Lieberman, “Arap ülkelerinde bile herkesin gerçek tehdidinin terörizm olduğu açıktır” dedi.

"Karar Hamas'a Zarar Veriyor"

Öte yandan Kudüs Post, "İsrail'in Katar krizini önemsemesinin beş nedeni" başlıklı bir makale yayınladı. Makalenin editörü Seth Frantzman, krizin Hamas'a zarar verdiğini ve İsrail'i Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez’e yaklaştırdığını kaydetti. Middle East Monitor'un haberine göre Frantzman, “Bölgedeki ABD etkisi geri döndü, gelişmeler genel olarak İsrail’in elini ve özel olarak İsrail hükümetini destekler” dedi.

"Ortadoğu kumunda çizilen yeni bir çizgi"

Eski İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Oren, Kudüs Post'a verdiği demeçte Arap devletlerinin Katar ile ilişkileri kesme kararının “Ortadoğu kumunda çizilen yeni bir çizgi” olarak görev yaptığını ve İsrail ile Arap ülkeleri “Katar finansmanlı teröre karşı” birleştiğini söyledi.