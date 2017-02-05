“İsrail’in Yıkım Buldozerleri Varsa Bizim de İnşa İrademiz Var”

İsrail’in işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Filistinliler, “Filistinlilerin Hukukuna Destek Günü” münasebetiyle program düzenledi.

Yüksek Arap İzleme Komitesi, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistinlilerin yaşadığı Kalansave beldesinde, “Filistinlilerin Hukukuna Destek Günü” münasebetiyle 1948 Filistin İslâmî Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah ve İsrail Parlamentosu Knesset’ten Filistinli milletvekillerinin katılımıyla program düzenledi.

“Bizde Kimsede Olmayan Bir Kudret Var”

AA’da yer alan habere göre, programda konuşan Salah, işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlâllerine tepki göstererek, “İsrail’in yıkım buldozerleri varsa bizim de inşa irademiz var. İsrail cezaevlerinin anahtarlarına sahipse bizim de umut anahtarlarımız var. İsrail, cezaevleri aracılığıyla bize baskı, zulüm yapıyorsa bizde kimsede olmayan bir kudret var. O da buradaki mevcudiyetimizin meşruiyetidir.” diye konuştu.

“İrademizi Öldüremezler”

Knesset’ten Filitinli milletvekili Usame es-Sadi de işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştirerek, “Evlerimizi yıkabilirler, bize karşı kışkırtabilirler, hattâ bizi öldürebilirler ama irademizi öldüremezler. Halk iradesi ırkçı ayrımcılıktan kurtulmaya karar verdi.” ifadelerini kullandı.