“İsrail’in Yasa Dışı Yerleşim Faaliyetleri Yıl Boyunca Sürdü”

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyi’ne Kudüs’ten video konferans yoluyla katılarak üye ülkeleri bilgilendirdi.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in Doğu Kudüs dâhil olmak üzere işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerine devam ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çeken Mladenov, “İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetleri yıl boyunca yüksek oranda sürdü.” dedi.

Haziran ve eylül ayları arasında yerleşim faaliyetleri çalışmalarının çoğunlukla Doğu Kudüs’te yapıldığını ifade eden Mladenov, İsrailli yetkililerin ise yerleşim faaliyetlerini destekleyen kışkırtıcı söylemler kullanmaya devam ettiğini belirtti.

İşgalci İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini artırmaya devam etmesinin “iki devletli çözümü giderek ulaşılamaz hâle getirdiğine” dikkat çeken Mladenov, Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’te ise Filistinlilere ait evlerin ve okulların yıkılmaya devam ettiğini ve 2017’nin başından beri 344 binanın yıkıldığını söyledi.

Sivillere yönelik şiddet ve kışkırtmanın her iki tarafta korku ve şüpheye neden olduğunu ve “barış çabalarını” engellediğini kaydeden Mladenov, “bütün taraflara” şiddet, tahrik edici söylem ve provokasyondan kaçınmaları için çağrı yaptı.