"İsrail'in Kararı Lübnan'a Savaş İlanıyla Aynı Anlamda"

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in yeni kara suları sınırını belirleyen yasa tasarısının Knesset'te onaylanmasına ilişkin, "İsrail'in kararı, Lübnan'a karşı savaş ilan etmesiyle aynı anlama gelmektedir" dedi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail parlamentosu Knesset'in, İsrail'in yeni kara suları sınırını belirleyen yasa tasarısını onaylaması konusunda Lübnan'ın yerel bir gazetesine açıklama yaptı.

Berri, "İsrail'in kara suları sınırı konusunda aldığı son karar, Lübnan'a karşı savaş ilan etmesiyle aynı anlama gelmektedir. Lübnan'ın egemenliği üzerine yeni bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında yer alan, zengin doğal gaz rezervinin olduğu bilinen ve uzun süredir tartışmalara neden olan 860 kilometrekarelik deniz sahasının, Knesset tarafından onaylanan yasa ile İsrail sınırlarına dahil edilmek istendiğine dikkati çeken Berri, İsrail'in, bu bölgedeki doğal gazı çıkarmayı arzuladığını belirtti.

İKİ YILDAN FAZLA SÜRE GEÇTİ

İki yıldan fazla süren siyasi krizin ardından yeni kurulan Lübnan hükümeti, ocak ayında aldığı kararla kara sularında bulunan doğal gaz rezervleri alanında çalışma yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlatmıştı. Lübnan'ın bu girişimi, İsrail medyasında tartışmalara neden olmuştu.

İSRAİL, ABD VE BM'DEN LÜBNAN'A BASKI İSTİYOR

Lübnan'ın doğal gaz araması yapmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia eden İsrail, ABD ve Birleşmiş Milletler'den (BM), Lübnan'a baskı yapmasını istiyor.

Her geçen gün daha fazla gündeme gelen doğal gaz arama ve çıkarma konusunun, bölgedeki siyasi kriz ile iki ülke arasındaki soğuk savaşı daha da artıracağı tahmin ediliyor.