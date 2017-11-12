“İsrail’in İhlallerinden En Çok Çocuklar Etkileniyor”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Genel Sekreterliği’nin “İsrail’in çocuk hakları ihlalleri karşısında Filistinli çocukların sıkıntıları” temasıyla Kuveyt’te düzenlediği uluslararası sempozyumda konuştu.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in yaptıklarından en çok çocukların etkilendiğini ifade eden Abbas, “İşgal üzerine kurulu İsrail, uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. 2009 yılında çocuklar için özel mahkemeler ve hapishaneler kurdu.” dedi.

Filistin’in ise “kurumlarını hukuka göre kurmaya, buralarda kadın ve gençlere rol vermeye” devam ettiğini dile getiren Abbas, “Filistin’in bu tutumu, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulması yolunda çocukların ve aile hayatının iyileşmesine olumlu katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail, 2015 yılında 12 yaş altındaki çocukların gözaltına alınması, mahkemeye çıkarılması ve idari tutukluluk kapsamında alıkonulmasına izin veren bir yasa çıkarmıştı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre işgalci İsrail’in hapishanelerinde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.