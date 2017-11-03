İsrail'in Gazze'deki Tüneli Patlatmasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs (Kudüs Seriyyeleri), İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi sınırında patlattığı tünelde bulunan ve beş gündür kendilerine ulaşılamayan 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in havaya uçurduğu tünelde kayıp olan kendilerine bağlı 5 kişinin tünel kazma hazırlığı sırasında şehit oldukları" ifade edildi.

Hayatını kaybedenler için taziyede bulunulan açıklamada, "İsrail'in aldığı tüm güvenlik önlemlerine ve tünellere karşı verdiği savaşta sahip olduğu teknolojik tekniklere rağmen mücahitlerimiz, tüneller aracılığıyla işgal altında tutulan topraklara yüzlerce metre girdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail pazartesi günü Gazze Şeridi sınırında bir tüneli patlatmış, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kurtarma ekiplerinin, tünelin enkazından 7 gencin cesedini çıkardığını, olayda 12 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail'in, Gazze Şeridi sınırında havaya uçurduğu tünelde kaybolanların aranmasına, "Gazze'deki kayıp İsrail askerleriyle ilgili bilgi almaya" karşılık izin vereceği bildirilmişti.