İşgalci İsrail’in Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan büyükelçiliğine bağlı bir binada geçtiğimiz pazar günü birtakım olaylar yaşandı.

Olaylar neticesinde büyükelçiliğin güvenliğinden sorumlu İsrailli bir komiser yardımcısı, yine büyükelçilikte görevli Ürdün vatandaşı biri tarafından yaralandı.

Ardından İsrail’e bağlı başka bir güvenlik görevlisi komiser yardımcısını yaralayan kişi ile büyükelçilikte bulunan başka bir Ürdün vatandaşını daha vurarak öldürdü.

Yeni Akit’te yayımlanan bugünkü yazısında Ahmet Varol, o gün büyükelçilikte yaşananları ve ardından gelişen olayları aktarıyor.

Yazının, söz konusu hadiseye ilişkin “İsrail’in Amman Büyükelçiliğinde Ne Oldu?” başlıklı kısmını ilgilerinize sunuyoruz:

“23 Temmuz Pazar günü siyonist işgal rejiminin Ürdün’ün başkenti Amman’daki büyükelçiliğine bağlı binada bazı olaylar yaşandı. Bu olaylar Türkiye’deki medya organlarında bir Ürdünlünün bir İsrailliye bıçaklı saldırıda bulunması sonra öldürülmesi şeklinde yer aldı. Dolayısıyla Amman’daki İsrail büyükelçilik binasında görevli güvenlik elemanına saldırılması ve karşılık verilmesi şeklinde algılandı. Bu olayın biraz ayrıntılı olarak anlatılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Olay işgal rejiminin büyükelçiliğine bağlı bir binada eşyaların değiştirilmesi esnasında meydana geldi. Bir tartışma üzerine İsrail büyükelçiliğinde çalışan bir Ürdünlü, büyükelçiliğin güvenliğinde görevli İsrailli bir komiser yardımcısına bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda saldırıya uğrayan komiser yardımcısının hafif yaralandığı ifade edildi. Ancak işgal rejiminin sefaret güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda bulunan kişiyi silahla öldürdü. Güvenlik elemanı olay yerinde bulunan ve kullanılan binanın sahibi olduğu ifade edilen ikinci kişiyi de yine silahlı saldırıyla öldürdü.

Ürdünlü yetkililer bu iki kişinin öldürülmesinden sorumlu güvenlikçi hakkında soruşturma açmak istedi. Fakat işgal yönetimi buna izin vermedi. Bu arada işgal rejiminin başbakanı Netanyahu olaya doğrudan müdahalede bulunarak iki kişinin öldürülmesinden sorumlu güvenlik görevlisi de dâhil İsrail sefaret takımının Ürdün’den serbestçe çıkması ve Tel Aviv’e dönmesi sağlandı. Netanyahu’nun Amman’da iki kişiyi öldüren güvenlik görevlisiyle Tel Aviv’e dönüşünden sonra telefonla bizzat görüştüğü ifade edildi.

Ürdün’ün sergilediği tutuma Ürdünlüler tepki gösterdiler ve Ürdün yönetiminin işgal rejimiyle pazarlık yapıp anlaştığı iddia edildi. Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada herhangi bir pazarlık olmadığı iddia edildi. Fakat meselenin kapatılması ve iki kişiyi katleden işgalcinin herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmadan Tel Aviv’e dönmesinin sağlanması için ABD’nin de devreye girdiği haberlerde dile getirildi.

Öldürülen Ürdünlülerden birinin cenaze törenine toplanan kalabalık siyonist işgal rejiminin Amman’daki büyükelçiliğinin tamamen kapatılmasını isteyen sloganlar attı. Cenaze töreninde Ürdün hükümetinin tutumuna yönelik eleştiriler de oldu.

Olay Ürdün parlamentosunda da şiddetli tartışmalara neden oldu ve parlamenterlerden bazıları işgalci güvenlik görevlisinin herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmadan Tel Aviv’e dönmesine izin verilmesine tepki gösterdiler.”

Ürdün’den İsrail Hamlesi

Sky News Arabia’da bugün yer alan bir haberde ise, Ürdün’ün, iki vatandaşını öldüren işgalci İsrail’e bağlı görevlinin yargılanması bitmeden büyükelçi ve büyükelçilikte çalışan kişilerin ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladığı belirtildi.

Haberde, 17 yaşındaki Muhammed ile 58 yaşındaki Beşşar’ın öldürüldüğü kaydedildi.