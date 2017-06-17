İsrail'in 130 Km Hesabı

İran destekli milislerin Irak’tan Suriye sınırına ulaşan hattı kontrol altına alması sonrası bölgede hareketlilik arttı. Tahran destekli Haşdi Şabi grubu komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendisi, Irak Baac sınır bölgesini ele geçirmelerinin ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin Suriye’de savaşan birliklerle bağlantıyı sağlayarak Lübnan’a uzanan koridoru kontrol etmek olduğunu söyledi. Ardından Mühendisi “Sonraki hedefimiz ise Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad” dedi. Tahran-Bağdat-Şam-Lübnan merkezli ‘Şii koridoru’, İran destekli milislerin nihai hedefi.

İRAN, ABD VE İSRAİL

Şii hilalini gerçekleştirmek isteyen İran’ın dışında ABD’nin de, Türkiye güneyinde bir terör devleti kurma hedefi var. ABD destekli PYD terör örgütünün Kandil-Sincar-Yarubiye-Kamışlı-Ayn el Arap-Tel Abyad-Cerablus-Azez ve Afrin’den Akdeniz’e ulaşacak terör koridoru projesi bölge insanına dayatılan planlardan biri. Suriye’de benzer emeller taşıyan üçüncü güç ise İsrail. Siyonist devlet, Suriye güneyinde Golan’dan başlayarak Kuneytra, Şam ve Dera kırsalını da içerisine alan ve Lübnan-Ürdün sınırına uzanan yaklaşık 130 kilometrelik koridorda hakimiyet sağlamak istiyor.

KIBRIS’TE DEV TATBİKAT

Ülke genelinde yedek askerleri silah altına alan İsrail ordusu, Golan, Necef ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde tatbikatlar yaptı. Tatbikat serisinin en sonuncusu 12 Haziran Pazar günü Güney Kıbrıs-Trodos dağlarında icra edildi. Tatbikata çok sayıda helikopter, zırhlı taşıyıcı ve komando birliği katıldı. İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Golan, BM’nin 248 ve 338 No’lu kararları ile halen ‘İşgal Altındaki Suriye Toprakları’ olarak geçiyor. Golan’da 20 bin Suriye vatandaşı ile yaklaşık 15 bin Yahudi işgalci yaşıyor. Bölgede yerleşik Suriye vatandaşları büyük oranda Dürzilerden oluşuyor.

Golan’da Türkmen Sürgünü

Golan’da 1967 yılında başlayan İsrail işgali ile birlikte 180 bin Türkmen sürüldü. Kadriye, Hafar, Kefer Naffak, Cuveyza, Mugayyir, Ayn Ayşe, Dabya, Ayn Sümsüm, Ahmediyye, Ayn Kurra, Sindineyya ve Hüsnüye boşaltılan başlıca Türkmen beldeleri. Çoğunluğu Şam’da Hacer el Esved, Mesakin Berze, Aşşil Varvar, Kadem, Kabun bölgelerine yerleşen Türkmenlerden önemli bir kısmı da 2011’de başlayan iç savaşla birlikte yeni bir göçe daha mecbur bırakıldı. Bu bölgede 130 kilometrelik bir alanı işgal etmeye hazırlanan İsrail, Suriye topraklarında Lübnan ile Ürdün sınırı boyunca güvenli hat oluşturmak istiyor. Suriye’nin iç savaşla birlikte yıldan yıla istikrarsızlaşmasının en çok İsrail’e yaradığı belirtiliyor. Golan bölgesinde 20 bin civarında sivil yaşıyor. Bunların yüzde 90’ı Dürzilerden oluşuyor. Golan Türkmenlerinden ve Türkmen Meclisi eski Yürütme Kurulu Üyesi Abdulkerim Ağa, İsrail’in muhtemel işgaline ilişkin Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Kuneytra ve Dera bölgesinde yaşanacak muhtemel bir İsrail işgali, 1.5 milyon sivilin göç ettirilmesiyle sonuçlanır. İsrail, sınırda hayata geçirmeyi planladığı koridor için Dürzi azınlığı kullanacak” diye konuştu.

Kaynak: Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak